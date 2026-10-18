Протестувальники спалили мерію Ліможа

Увечері суботи, 17 жовтня, у Франції відбулися масові протести проти зростання вартості життя, погіршення умов навчання та недостатнього фінансування державних послуг. У кількох містах демонстрації переросли в масштабні сутички з правоохоронцями, підпали та пограбування. Про це повідомляють Clash Report, Sky News та Le Monde.

У суботу на вулиці Франції вийшли близько 550 тис. людей, зокрема 110 тис. у Парижі та 20 тис. у Ліоні.

Медіа зазначають, що початково шкільні й студентські протести через проблеми в освіті переросли в масштабну мобілізацію проти зростання цін і погіршення доступу до державних послуг в країні. До акцій також долучилися профспілки, учасники руху «жовтих жилетів», кліматичні активісти та інші громадські рухи.

У кількох французьких містах демонстрації супроводжувалися насильством. У Марселі пошкодили магазини та будівлю муніципальної поліції, а частина протестувальників ненадовго проникла до вестибюля мерії.

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У Ліможі учасники заворушень підпалили історичну ратушу XIX століття. Вогонь охопив дах будівлі, а її шпиль обвалився. Префект департаменту Верхня В’єна Моріс Барат заявив, що під час підпалу всередині перебували чиновники та поліцейські. Також у Ліоні загорівся туристичний офіс.

Urgent | France : L'emblématique hôtel de ville de Limoges s'est maintenant EFFONDRE après avoir été INCENDIÉ par des émeutiers Quelle tristesse ! #france #17octobre2026 #Limoges https://t.co/oD8oNn7LMZ — Abu Ben Riu (@abubenriu) October 17, 2026

Загалом по країні затримали майже 1800 осіб, а понад 500 правоохоронців отримали поранення. За даними Reuters, один учасник протесту помер у Парижі внаслідок зупинки серця.

BREAKING - Dozens arrested in Paris as day of protests begins across France. Protesters across France called for street demonstrations against rising living costs, joining high school students' grievances over education conditions #France #protest https://t.co/1aNYf53kek — Ravinder Singh (@ravindraJourno) October 17, 2026

Під час вуличних маршів у десятках міст радикальні угруповання вчиняли насильницькі дії та пограбування.

Президент Франції Еммануель Макрон засудив насильство та заявив, що в країні «немає місця» таким діям. Він наголосив, що ті, хто нападав на громадські установи та магазини, мають понести відповідальність. Планується, що ввечері неділі Макрон звернеться до нації щодо протестів.

Зауважимо, подібні акції проти зростання вартості життя та житлової кризи відбулися також у Бельгії, Італії, Іспанії та Португалії. Також в Албанії тривають антиурядові протести з вимогою відставки прем’єр-міністра Еді Рами. Вони пов’язані, зокрема, з невдоволенням корупцією, умовами освіти та планами будівництва розкішного курорту на заповідному острові Сазан.