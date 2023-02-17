Уряд Нідерландів у п’ятницю, 17 лютого офіційно дав «принципову згоду» на пропозицію України про створення в Гаазі міжнародної організації – Реєстру збитків, яких Україні завдала російська агресія. Про це повідомило Міністерство юстиції України.

Реєстр міститиме інформацію про шкоду, якої війна завдала українцям, бізнесу й державі. У Мін’юсті наголосили, що реєстр має стати першим компонентом всеохопного механізму, покликаного забезпечити виплату Росією Україні повних репарацій за завдану шкоду, відповідно до міжнародного права. Міністр юстиції Денис Малюська закликав інші країни долучитися до роботи зі створення компенсаційного механізму.

У міністерстві нагадали, що створення Реєстру збитків було рекомендовано в резолюції Генеральної асамблеї ООН від 14 листопада 2022 року. Він має бути першим компонентом всеохопного репараційного механізму, який має включати створення компенсаційної комісії, яка розглядатиме індивідуальні заяви про компенсацію Росією збитків від громадян, компаній та держави. Також має бути створено компенсаційний фонд, який накопичуватиме кошти для виплати за рішеннями комісії, в тому числі за рахунок конфіскованих російських активів.