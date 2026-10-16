20 років тому, 27 жовтня 2006 року, у Львові відкрилась галерея «Зелена канапа». Назву галереї обрала її засновниця Олеся Домарадзька.

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Першою виставкою в галереї була виставка львів’янина Олександра Войтовича. Саме в його майстерні Олеся побачила ранній живописний твір художника з назвою «Зелена канапа». Серед інших творів він увійшов до експозиції, яка зараз триває та яка присвячена 20-річчю галереї.

Загалом на виставці зібрані різні твори сучасних митців із зображеннями зеленої канапи, а також спеціально з цієї нагоди створені роботи, відібрані за підсумками оpen сall.

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Серед учасників виставки: Ярослав Мотика, Яна Гудзан, Олександр Войтович, Сергій Савченко, Олеся Казнох, Роксоляна Курилишин, Михайло Демцю, Володимир Стецула, Дарія Завʼялова, Олена Зотова, Наталя Бартків, Анна Атоян, Леся Бабляк, Катерина Ганейчук, Людмила Лобода, Галина Добрянська, Олена Каменецька-Остапчук, Лілія Студницька, Галина Дудар і Олекса Мисько, Катерина Сад, Роман Романишин, Петро Сипняк, Ігор Біликівський, Ольга Пильник, Сергій Міхновський, Соломія Ковтун, Олена Цілуйко, Данило Мовчан, Юстина Сенчик, Марина Гандиш, Ольга Кравченко, Софія Сулій та інші.

«Зелена канапа як предмет меблів дуже часто зустрічається в мистецьких творах різних митців, особливо в епоху сецесії, модернізму, імпресіонізму тощо. В альбомі на сторінці галереї в фейсбуці є більше 100 робіт. Є вона і на роботах сучасних митців, з якими співпрацює галерея», ‒ наголошують організатори.

Варто зауважити, що за роки свого існування у виставках галереї брали участь понад 200 художників.

Виставка триватиме до 8 листопада.