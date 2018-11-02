У Галицькому районі Львова відкриють майданчик для прийому великогабаритних відходів

Новий майданчик розмістять на вул. Льва, 4-а

Другий майданчик для прийому великогабаритних відходів відкриють на вул. Льва,4-а (неподалік Високого замку). Відповідне рішення 2 листопада прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради.

Обслуговувати майданчик для прийому будівельного та іншого великогабаритного сміття буде ЛКП «Львівспецкомунтранс». Один мешканець зможе здати не більше однієї одиниці меблів, техніки і сантехніки на місяць, а також не більше двох автошин і 20 кг скла. Також прийматимуть віконні і дверні рами, полімери, папір, метал, гілля дерев, цеглу, плитку, штукатурку.

Нагадаємо, перший майданчик для прийому великогабаритного сміття відкрили у серпні на вул. Жовківській у Шевченківському районі. За словами директора депаратменту поводження з відходами ЛМР Сергія Сала, майданчиком на вул. Жовківській за три місяці скористатися 95 мешканців.

У подальшому подібні сміттєві майданчики відкриють і в інших районах Львова.