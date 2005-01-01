У горах на Львівщині затримали турецьких нелегалів

Чоловіки намагалися нелегально потрапити до ЄС

Прикордонники Мостиського загону затримали чотирьох громадян Туреччини, які намагалися незаконно перетнути кордон з Польщею. Нелегалів затримали 8 січня біля відділу прикордонної служби «Лопушанка», що у Турківському районі.

«Мешканці одного з сіл прикордоння повідомили про чотирьох невідомих, яких бачили поблизу кордону. Прикордонники розпочали пошук та невдовзі за 400 метрів від державного кордону група реагування виявила чотирьох громадян Туреччини», ‒ йдеться у повідомленні прес-служби Мостиського прикордонного загону.

Троє чоловіків були громадянами Туреччини. Троє з них мали паспорти, один був без документів.

Порушників затримали та склали протокол про адміністративне правопорушення. За ч.2 статті 204-1 КУпАП передбачено штраф до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.