У горах на Львівщині затримали турецьких нелегалів

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 09:457990

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У горах на Львівщині затримали турецьких нелегалів
фото прикордонників
Чоловіки намагалися нелегально потрапити до ЄС

Прикордонники Мостиського загону затримали чотирьох громадян Туреччини, які намагалися незаконно перетнути кордон з Польщею. Нелегалів затримали 8 січня біля відділу прикордонної служби «Лопушанка», що у Турківському районі.

«Мешканці одного з сіл прикордоння повідомили про чотирьох невідомих, яких бачили поблизу кордону. Прикордонники розпочали пошук та невдовзі за 400 метрів від державного кордону група реагування виявила чотирьох громадян Туреччини», ‒ йдеться у повідомленні прес-служби Мостиського прикордонного загону.

Троє чоловіків були громадянами Туреччини. Троє з них мали паспорти, один був без документів.

Порушників затримали та склали протокол про адміністративне правопорушення. За ч.2 статті 204-1 КУпАП передбачено штраф до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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