Львівські прикордонники затримали марокканців і суданця, які хотіли потрапити до ЄС

Затриманим заборонили в'їзд до України на 3 роки

У четвер, 28 грудня, працівники прикордонної служби затримали двох громадян Марокко та одного громадянина Судану, які планували нелегально перетнути кордон. Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

Спершу прикордонники затримали громадянина Судану, який виявився організатором переправлення нелегальних мігрантів та хотів перевезти через кордон свою співвітчизницю. Однак, як з’ясували оперативники, чоловік не обмежився підготовкою до незаконного перетину державного кордону лише однією особою.

В ході проведення слідчих дій, оперативники Західного регіонального управління отримали інформацію про місце перебування групи нелегальних мігрантів. Спільна група за участі співробітників оперативно-розшукового відділу Держприкордонслужби, військовослужбовців Львівського прикордонного загону та працівників Міграційної служби України виявила у приватному помешканні у Львові ще двох потенційних нелегальних мігрантів - громадян Марокко, які були без документів. Зі слів іноземців, вони планували в найближчий час незаконно потрапити до однієї з країн Європейського Союзу.

Іноземців доставили в ГУ ДМС України у Львівській області, де їх притягнули до адміністративної відповідальності по ст.203 КУпАП. Також було прийнято рішення про примусове повернення мігрантів протягом 15 днів та заборони в’їзду на територію України протягом наступних 3 років.