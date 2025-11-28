Городоцька міська рада продала на аукціоні промислову ділянку площею понад 1 гектар за майже 6,2 млн грн. Новий власник зобов’язаний упродовж трьох років звести на ній спортивно-оздоровчий комплекс із басейном. Lviv.media повідомили, що інформацію про результати торгів оприлюднили на платформі Prozorro.

Йдеться про землю на вулиці Комарнівській у Городку, яка належить до категорії промислових територій. Стартова ціна, виставлена міською радою, становила 3 023 465 грн, але в ході торгів подвоїлася.

За ділянку змагалися два претенденти – ТОВ «Громадський клуб» та ТОВ «Фенікс-Флекс». На старті «Громадський клуб» одразу запропонував 6 000 001 грн, тоді як конкурент – 3 500 000 грн. У наступних двох раундах ставки учасників майже не різнилися.

На фінальному етапі «Фенікс-Флекс» запропонував суму на 31 тис. грн нижчу, ніж «Громадський клуб». Переможцем став «Громадський клуб» зі ставкою 6 181 000 грн.

Новий власник повинен звести спортивно-оздоровчий комплекс із відкритим або критим басейном не пізніше ніж за три роки.