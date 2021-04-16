На Львівщині почали працювати перші офіцери громади, яких називають «шерифами». Це стало можливо в межах проекту Нацполіції «Поліцейський офіцер громади». Аби отримати свого офіцера, громада має підписати так званий меморандум із поліцією та облаштувати спеціальну поліцейську станцію. І в подальшому забезпечувати його технікою та пальним, щоби він міг виконувати свої обов’язки, яких у нього чимало.

«Шериф» має бути в курсі всіх подій, розслідувати злочини, стежити за дотриманням порядку та спілкуватися з мешканцями і проводити профілактичну роботу з потенційними правопорушниками. Заплановано, що у межах проекту «Поліцейський офіцер громади» «шерифи» з'являться у кожній громаді Львівщини.

Чорна форма, кепка, а на грудях жетон. Так виглядає «шериф» Підберізцівської громади, до якої входить аж 11 сіл. Володимир Бурак на новій посаді, офіцера громади, працює лічені дні, до цього був дільничим. Чоловік навіть пройшов детектор брехні та спеціальне навчання. Поліцейську станцію для нього відкрили у селі Підгірне.

«Я без вагань подав свою заяву, оскільки мені не все одно, що відбувається в нас в ОТГ. Кожного ранку я проходжу лікаря. Лікар мені міряє тиск, дивиться чи ззовні я в порядку, ставить печатку, і я виїжджаю на роботу. З дев'ятої години ранку до 18:00 я на місці, бувають звернення громадян – виїжджаю», – розповідає офіцер Підберізцівської громади Володимир Бурак.

Обов'язків у «шерифа» багато – на його плечах безпека дорожнього руху, нагляд за порядком, захист прав дітей та спілкування з ними. І все це – цілодобово. Аби працювати було комфортно, офіцерові облаштували офіс, де є кабінет, кімната відпочинку та санвузол. А ще, щоб оперативно виїжджати на виклики, видали новеньке авто. Там є все необхідне, зокрема: аптечка, вогнегасник, ліхтарик, бензопила, гідравлічні ножиці та дощовик.

Офіцер громади щодня об'їжджає свою територію, щоби мешканці відчували себе у безпеці.

«Пустомитівський район був надзвичайно великий. І двом дільничим чи трьом охопити весь район було надзвичайно важко. А так, поліцейський громади завжди на місці. Дуже мені подобається в цій програмі, що він має звітувати перед громадою», – каже голова Підберізцівської територіальної громади Василь Коваль.

Тепер мешканці Підберізцівської громади можуть звернутися до «шерифа» по допомогу, або ж повідомити йому про злочин. Про появу такого офіцера вони знають. Дехто вже й познайомився.

«Познайомилися, прийшли до магазину вдень, дали нам норми за чим ми маємо стежити: вологе прибирання, температурний скринінг. Усе дотримуємося і працюємо. Це дуже добре. Тому що буде порядок, дисципліна в селі», – розповідає місцева мешканка Надія.

«Я бачила, що в нас відкрили пункт поліції. Звичайно, що це добре, тому що, в Пустомити за найближчим офіцером їхати, якщо щось трапилося, дуже незручно. Тому це, звичайно, добре», – додає місцева мешканка Надія.

Зазначимо, що на Львівщині в межах проекту «Поліцейський офіцер громади» своїх «шерифів» отримали вже 6 громад.

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