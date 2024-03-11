Господарський суд Волинської області зобов’язав повернути у державну власність 6 га земельної ділянки лісогосподарського призначення, що знаходиться на території Прилісненської сільської громади. Її вартість оцінюють у 109 млн грн. Про це у понеділок, 11 березня, повідомила Волинська обласна прокуратура.

«Прокурори з'ясували, що ділянка, яка перебувала у постійному користуванні державного лісогосподарського підприємства, на підставі незаконних наказів Головного управління Держгеокадастру у Волинській області була безпідставно віднесена до земель сільськогосподарського призначення, неправомірно зареєстрована як комунальна власність і вилучена з лісового фонду», – йдеться у повідомленні.



У суді прокурори довели незаконність таких дій та домоглися повернення земельної ділянки у власність держави. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.