Господарський суд Волинської області зобов’язав повернути державі понад 90 га земельної ділянки, що перебувала у постійному користуванні акціонерного товариства «Укрзалізниця». Її вартість оцінюють у 1,5 млрд грн.

Як повідомили 27 лютого у прес-службі прокуратури, у 2020 році Боратинська сільська рада незаконно зареєструвала понад 90 га землі, як комунальну власність. Тому користуватися ними «Укрзалізниця» не мала права.

«Це спричиняло ризики незаконного розпорядження землями транспорту, загрожувало збереженню залізничного покриття у належному стані та забезпеченню потреб у пасажирських і вантажних перевезеннях. У суді прокурори довели незаконність таких дій та домоглися повернення земельної ділянки у власність держави», – йдеться у повідомленні.

Суддя задовольнив позов Волинської обласної прокуратури до Боратинської сільської ради Луцького району. Землі повернули у державну власність.