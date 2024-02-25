Господарський суд Волинської області ухвалив рішення про повернення державі земельної ділянки площею 166 гектарів й вартістю 2,8 млрд грн, яка належить до земель оборони і є прикордонною смугою уздовж українсько-білоруського кордону. Про це повідомили у прес-службі прокуратури 23 лютого.

Як розповіли у відомстві, таким чином суддя задовольнив позов Ковельської окружної прокуратури до Самарівської сільської ради Ковельського району.

Прокурори в суді довели незаконність інвентаризації земельної ділянки, розташованої між кордоном та лінією прикордонних інженерних споруджень, як земель сільськогосподарського призначення, що обумовило подальше її вибуття із державної власності.

Також у прокуратурі повідомили, що домоглися скасування державної реєстрації права комунальної власності на земельну ділянку, що належить до земель оборони, та повернули її державі.