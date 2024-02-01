Шахрайську схему з нерухомістю провертали під виглядом допомоги закарпатцям в оформленні земель

На Закарпатті судять депутата сільської ради Хустського району, який разом з землевпорядником та нотаріусом організували схему відчуження земель місцевих жителів. Робили це під виглядом допомоги в оформленні земель, натомість завдавши громадянам збитків на понад 1,8 млн грн.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 1 лютого, депутат виманював у мешканців села акти на право власності на ділянки.

«У подальшому, таємно від реальних власників, відбувалося фіктивне переоформлення ряду документів. До цього процесу були залучені двоє спільників, які складали та видавали підроблену документацію – інженер-землевпорядник та приватний нотаріус. Шахрайську схему з нерухомістю провертали під виглядом допомоги закарпатцям в оформленні земель, однак кінцевою метою було їх відчуження на користь третіх осіб. Протягом 2018-2020 років неправомірні дії фігурантів завдали громадським інтересам збитки на близько 1,8 млн грн», – інформують у прокуратурі.

Справу передали до суду. За шахрайство у великих розмірах, підроблення офіційних документів та зловживання повноваженнями, а також пособництво у вчиненні злочину депутату, землевпоряднику і нотаріусу загрожує до 8 років позбавлення волі.