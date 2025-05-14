У 2022 році Іраклі Окруашвілі воював за Україну у складі Інтернаціонального легіону

Тбіліський міський суд (Грузія) відправив під варту колишнього міністра оборони Іраклі Окруашвілі, замінивши йому запобіжний захід у вигляді застави на арешт. Про це у середу, 14 травня, повідомила «Радіо Свобода».

Зазначається, що 26 березня 2025 року Іраклі Окруашвілі, який обіймав посаду міністра оборони Грузії у 2004–2006 роках, мав прибути на засідання тимчасової слідчої комісії, щоб надати пояснення щодо російсько-грузинської війни у 2008 році. Проте Окруашвілі відмовився брати участь у засіданні комісії, яку створила проросійська керуюча партія «Грузинська мрія».

За словами грузинських політологів, партія «Грузинська мрія» хоче розслідувати період правління свого політичного конкурента, партії «Національного руху», яку на той час очолював Міхеїл Саакашвілі. Розслідування проводять для того, щоб «Грузинська мрія» змогла заборонити партію, пов’язану з Саакашвілі. Як зазначає «Радіо Свобода», опозиційні партії Грузії не визнають законність чинного уряду, сформованого проросійською «Грузинською мрією».

Після відмови Окруашвілі прийти на засідання слідчої комісії, йому висунули звинувачення за статтею Кримінального кодексу Грузії «невиконання вимоги тимчасової слідчої комісії парламенту Грузії». Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі строком на один рік. Також Окруашвілі можуть позбавити права обіймати певні посади протягом трьох років.

У квітні ексміністра викликали до Тбіліського міського суду для надання свідчень, де Окруашвілі обрали запобіжний захід у вигляді застави розміром 20 тисяч ларі (понад 280 тис. грн) й заборонили виїжджати з Грузії до закриття справи. Проте Окруашвілі не сплатив заставу у зазначений термін, який сплив 8 травня. 14 травня Тбіліський міський суд змінив для ексміністра запобіжний захід не тримання під вартою.

Після початку повномасштабного вторгнення Іраклі Окруашвілі прибув до Києва та долучився до Інтернаціонального легіону. Як зазначає Радіо Свобода, Окруашвілі пояснював своє рішення так: «Ми це вже проходили у 2008 році. Тут триває боротьба між злом та добром, між диктатурою та демократією».