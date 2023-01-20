У Грузії колишній військовий у ніч на п’ятницю, 20 січня застрелив з автоматичної зброї в місті Сагареджо п'ятьох громадян і поранив ще п'ятьох, повідомляє «Грузія онлайн».

Пізно вночі у Сагареджо невідомий відкрив стрілянину з верхнього поверху одного з будинків. Пізніше правоохоронці з'ясували, що чоловік служив у Збройних силах Грузії в період з 2006 до 2021 року, також був учасником місії в Афганістані. Мотиви його вчинку невідомі, але місцеві жителі повідомили журналістам, що екс-військовий мав проблеми з психічним здоров’ям і проходив відповідне лікування.

За версією слідства, громадянин 1974 року народження здійснив кілька пострілів із балкона однієї з квартир житлового будинку, унаслідок чого четверо людей загинули та п’ятеро осіб у дворі будинку дістали поранення. Обвинувачений також відкрив вогонь по викликаних на місце співробітниках поліції, один з яких загинув.

Коли правоохоронці в результаті спецоперації зламали двері до квартири злочинця, його виявили знерухомленого з кривавою раною в голові. Там же було виявлено кільця від гранати, тому на місце викликали саперів. Наразі сапери вже закінчили роботу на місці, і територія безпечна.

Сам стрілець самоліквідувався після того, як спецпризначенці відкрили двері в його квартиру. Перед тим вони закликали стрільця здатися.

Також відомо, що вдома разом з військовим був його повнолітній син, який під час стрілянини вийшов з дому. Він не зміг пояснити правоохоронцям те, що сталося.