Стрілянина сталася на одному з ринків міста Руставі

У грузинському місті Руставі, розташованому на півдні країни, озброєний чоловік відкрив стрілянину на місцевому ринку. Внаслідок стрілянини загинуло четверо людей, серед яких були родичі нападника, повідомили у п’ятницю, 9 лютого, у прес-службі грузинського МВС.

36-річний чоловік здійснив кілька пострілів на ринку. Місцеві правоохоронці оперативно затримали нападника, проте від отриманих поранень на місці загинуло четверо людей.

«Внаслідок стрілянини загинули четверо людей, у тому числі один із дядьків підозрюваного, який працював на згаданому ринку. Ще одна особа, двоюрідна сестра обвинуваченого, отримала поранення», – повідомили у прес-службі МВС Грузії.

Поранених пострілами госпіталізували. Наразі триває слідство щодо причин стрілянини та її обставин. З якої зброї стріляв чоловік, наразі невідомо.

Нагадаємо, у 28 січня в італійській церкві в Туреччині невідомі особи влаштували стрілянину, внаслідок чого загинула одна людина. Нападникам у масках вдалося втекти, наразі їхні особи не встановлені.