Двоє невідомих людей у масках влаштували стрілянину у церкві в Туреччині

У неділю, 28 січня, під час служби в італійській церкві Санта-Марія в районі Сариєр у Стамбулі сталась стрілянина. Одна людина отримала смертельне поранення. Про це повідомляє CNN Turk.

Зазначається, що близько 11:40 (за місцевим часом) до італійської церкви увірвалися двоє людей у масках із вогнепальною зброєю.

«Громадянин С. Т., який перебував під час молитви в церкві Святої Марії в районі Сариєр, зазнав збройного нападу з боку двох осіб і, на жаль, помер», – сказав Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Наразі особи зловмисників не встановили.

«Я рішуче засуджую збройний напад, здійснений двома людьми в масках під час служби в церкві Санта-Марія в Сариєрі, Стамбул. Офіс головного прокурора Стамбула розпочав розслідування щодо нападу, під час якого загинула одна людина, а заступнику головного прокурора та двом прокурорам доручено пролити світло на інцидент. Тривають заходи щодо встановлення та затримання підозрюваних у скоєнні нападу. Розслідування ведеться комплексно і ретельно», – сказав Міністр юстиції Туреччини Їлмаз Тунч.

Нагадаємо, 21 грудня 2023 року, у центрі Праги чоловік почав стрілянину у приміщенні Карлового університету. Внаслідок цього 14 людей загинуло та 26 поранено. Згодом ще один чоловік помер у лікарні. Серед постраждалих – троє іноземних громадян. Нападник застрелився сам.