Поліція оточила приміщення університету Праги

У центрі Праги чоловік почав стрілянину у приміщенні Карлового університету. Є загиблі та поранені. За даними поліції, нападника ліквідували.

Як повідомив чеський сайт Novinky, повідомлення про стрілянину на факультеті мистецтв, що на площі Яна Палаха у центрі столиці Чехії, надійшло близько 15:00 (за місцевим часом).

Туди виїхали усі спецслужби. Приміщення оточили, територію перекрили. Поліція закликала людей не виходити на вулицю.

Вже за годину поліція повідомила у мережі X, що зловмисника знешкодили.

«Стрілець ліквідований. Наразі всю будівлю евакуюють, на місці є кілька загиблих і десятки поранених», – повідомили у поліції.

Точну кількість постраждалих встановлюють.

Пізніше у медичний службі порятунку Чехії уточнили, що внаслідок стрілянини загинуло 11 людей, включно із нападником. Постраждали понад два десятки людей.

«Дев’ятеро важко поранених, п’ять-шість людей середнього ступеня тяжкості, до 10 легко поранених. Цифри ще можуть змінитися», – повідомили у медичній службі.

За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, інформації щодо постраждалих українців немає.

«Відслідковуємо ситуацію довкола стрілянини поблизу Карлового університету в Празі. Інформація про постраждалих українців наразі не надходила. Українські дипломати тримають зв‘язок із чеськими правоохоронцями», – повідомив Олег Ніколенко.

Олег Ніколенко також за значив, що для українців у Чехії відкрили «гарячу лінію» посольства: +420 602 224 938.

Під час брифінгу поліція Чехії повідомила, що кількість загиблих у стрілянині зросла до 15. Також стало відомо, що стрілець сам покінчив із життям, коли поліція вела по ньому вогонь.

У Міністрерсві внутрішніх справ Чехії зазначили, що стрілянина стала наймасовішою за всю історію країни. Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан також повідомв, що трагедія у Празі не має ніякого зв’язку з міжнародним тероризмом. Він назвав стрілянину «безпрецедентним божевільним вчинком, якого Чехія ще не бачила у своїй історії».

За інформацією видання Novinky, ймовірний стрілок – Давід Козак (David Kozák). Чоловікові було 24 роки, він навчався на філософському факультеті. Перед стріляниною у приміщенні Карлового університету поліція оголосила його в розшук, як ймовірного вбицю свого батька.

Перед стріляниною в університеті поліція Чехії оголосила Давіда Козака у розшук

Поліція зараз перевіряє соцмережі Давіда Козака. Прикметно, що їх чоловік вів російською мовою, ймовірно, це була його рідна мова. Поліція Чехії вважає, що Давід міг надихнутися стріляниною в одній із шкіл Росії, де 14-річна школярка з рушниці розстріляла двох учнів у грудні 2023 року.

Як повідомляє чеське агентство Aktu.cz, нападник застосував зброю з оптикою. Дехто зі свідків повідомив, що він начебто стріляв з даху будівлі, навіть у поліцейських, що приїхали на виклик.