За останню добу в Грузії виявлено 2 236 нових випадків коронавірусу

Більш як 94% місць, відведених у лікарнях Грузії для пацієнтів з коронавірусом, зайняті, а ресурси для збільшення ліжкового фонду практично вичерпані. Про це повідомляє портал «Новини-Грузія» з посиланням на заступника міністра МОЗ Грузії Тамар Габунію.

«Сектор охорони здоров'я сьогодні знаходиться в умовах максимального навантаження. Сьогодні ми очікуємо мобілізації додаткових ліжок. 7 тис. ліжок уже мобілізовано, і протягом цього тижня буде додано 500 ліжок. Мобілізація до 8 тис. ліжок – це максимум наших можливостей. Поки що, в умовах максимального навантаження, з цим ресурсом вдається управляти поточною епідеміологічною картиною, тобто 40 тис. активних випадків, однак, якщо не вжити додаткових профілактичних заходів, звичайно ж, сектору буде дуже важко даватися управління», – зазначила чиновниця.

Згідно з даними на сайті МОЗ Грузії, з 7 118 ліжок для пацієнтів з коронавірусом вільні зараз лише 477. У ковід-готелях, куди відправляють пацієнтів у разі легкого та середнього перебігу захворювання, вільні 588 місць із 3 140.

Зараз Грузія перебуває на піку четвертої хвилі коронавірусу. Тільки за останню добу в країні виявлено 2 236 нових випадків інфікування, а 44 людини померли.

При цьому темпи вакцинації залишаються низькими – обидва компоненти вакцини отримали близько 5% населення. Всього в країні з початку пандемії зафіксовано більш як 450,1 тисячі випадків інфікування, більш як 403,7 тисячі одужали, 6 128 померли.