Дік Фаррел змінив свою думку після того, як сам захворів на коронавірус

У Сполучених Штата Америки від Covid-19 помер теле- та радіоведучий Дік Фаррел, який заклика своїх слухачів не вакцинуватися від коронавірусу. Про це повідомив The Guardian.

65-річний ведучий дотримувався правих поглядів, був прихильником екс-президента США Дональда Трампа та вважається одним одним із засновників стилю «шокова розмова» (shock talk).

Ще в червні він закликав людей не робити щеплення, а головного санлікаря США Ентоні Фаучі називав «божевільним брехуном». Він змінив свою думку після того, як сам захворів на коронавірус та був госпіталізований.

Він заявив, що «цей вірус – не жарт», а також закликав вакцинуватися свою близьку подругу Емі Лі Хей, яка теж виступала проти вакцинації.