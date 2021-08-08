Протести у Франції тривають четверті вихідні поспіль

Понад 200 тис. людей вийшли на вулиці по всій Франції в суботу, 7 серпня, протестуючи проти нових заходів уряду зі стримування коронавірусу. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Вони протестували проти обов'язкової вакцинації деяких працівників та «паспортів здоров'я». Як повідомляє «Радіо Свобода», учасники протестів заявляють, що підтримані президентом Емманюелем Макроном нові правила посягають на їхні свободи.

Акції протесту відбуваються вже четверті вихідні поспіль. За даними поліції, в протестах взяли участь 237 тисяч людей, що більше, аніж минулих вихідних.

Мітинги проходили в Парижі, Тулоні, Ніцці та інших містах. Переважно вони пройшли мирно, однак сутички були в Ліоні – аби розігнати протестувальників поліцейські застосували сльозогінний газ.

Протести почалися після того, як парламент Франції ухвалив закон про посилення протикоронавірусних правил, який передбачає обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для працівників сфери охорони здоров'я, пожежників та рятувальників.

У разі відмови, звільняти з роботи людину не будуть, але призупинять виплату зарплати. Самий закон набуває чинності вже в понеділок, 9 серпня.