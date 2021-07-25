Стівен Хармон місяць боровся із коронавірусною хворобою

Американський блогер, член протестанстької церкви Hillsong Стівен Хармон, який жартував в соціальних мережах над вакцинацією та пандемією Covid-19, помер після місячної боротьби із коронавірусом. Йому було 34 роки.

Стівен Хармон мав більше 7 тис. підписників в Instagram та ще понад 600 у Twitter. Як пише ВВС, він був затятим антивакцинатором та жартував про щеплення та пандемію в соціальних мережах. Зокрема ділився мемами зі словами, що довіряє Біблії, а не провідному американському експерту з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі.

«В мене 99 проблем, але вакцини серед них немає», – писав він якось на своїй сторінці у Twitter, згадує ВВС.

Від пневмонії та коронавірусу чоловік лікувався у медзакладі в передмісті Лос-Анджелеса, там він і помер в середу. За кілька днів до смерті Хармон розмістив фотографії на лікарняному ліжку. В своєму останньому дописі він написав, що вирішив погодитися підключити його до апарату штучної вентиляції легень.

«Не знаю, коли я прокинусь, моліться, будь ласка», – написав Хармон.

Смерть Стівена Хармова від коронавірусу підтвердив засновник церкви Hillsong Брайан Г'юстон. Він вшанував його пам'ять та закликав своїх членів «слідувати вказівкам лікарів».

Вміст акаунтів Хармона наразі переглянути неможливо, його сторінки приховані налаштуваннями приватності.