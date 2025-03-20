У Харкові відновили друкарню, яку зруйнував російський ракетний удар

У Харкові відновили друкарню «Фактор-Друк» видавництва Vivat, яку у травні 2024 року знищив російський ракетний удар. Про це у четвер, 20 березня, повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Відновити харківську друкарню допоміг фонд Говарда Баффета. За словами Юлії Свириденко, саме американський мільярдер та філантроп першим зголосився допомогти.

«Друкарню Фактор-Друк відновлено. Тоді, ми шукали допомоги. Говард Баффет відписав першим: “Ми відновимо”. І сьогодні – фото відновленого цеху», – написала Юлія Свириденко.

Відновлений цех харківської друкарні / Фото: Юлія Свириденко

Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по харківській друкарні «Фактор-Друк», що розташована в Основʼянському районі міста, 23 травня 2024 року. Найбільших пошкоджень зазнав палітурний цех. Внаслідок обстрілу загинули семеро працівників друкарні, ще понад 20 – отримали поранення. Крім того, внаслідок пожежі, яку спричинив ракетний удар, згоріло близько 50 тис. книжок. Тоді збитки від руйнувань оцінювали у 5-6 млн євро.

31 травня того ж року Говард Баффет та міністерка економіки Юлія Свириденко повідомили про намір американського мецената допомогти відновити знищену друкарню, зокрема, замінити обладнання.