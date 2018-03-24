У Херсоні затримали «молодшого лейтенанта» проросійських бойовиків «ДНР»

Жінка приїхала із зони окупації по закордонний паспорт

СуспільствоКатерина Чурилова, 25 березня30584

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У Херсоні затримали «молодшого лейтенанта» проросійських бойовиків «ДНР»
фото з сайту «Миротворець»
Затримана вербувала жителів окупованих територій

У Херсоні українська контррозвідка затримала жінку, яка співпрацювала із російськими військами на Донбасі. «Молодшого лейтенанта» «міністерства держбезпеки ДНР» Еліну Борозенну схопили, коли вона приїхала на підконтрольну територію по український закордонний паспорт, повідомляє ТСН.

Затримана розповіла, що працювати на бойовиків переконав її чоловік — Іван Борозенний. Колишній офіцер МВС України Борозенний зрадив присягу в окупованому Криму і став агентом ФСБ РФ. Нові роботодавці направили зрадника з окупованого Криму в Донецьк – на посилення каральних структур російських окупантів.

Жінка працювала на пропаганду бойовиків, закликаючи українців вступати до лав збройних формувань, контрольованих Росією.

Борозенна також заявила, що хотіла оформити український закордонний паспорт, тому що він полегшує перетин кордону. За її словами, багато бойовиків намагаються отримати або вже отримали українські документи.

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