У Хмельницькому обмежили використання Telegram у виконавчих органах міської ради, комунальних підприємствах та установах. Про це йдеться у розпорядженні міського голови Олександра Симчишина, яке оприлюднили 28 жовтня.

Як йдеться у документі, заборона поширюється на встановлення та використання месенджера на службових комп'ютерах працівників виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств та установ, які підпорядковуються міській раді. Також для них встановили обмеження на листування у Telegram щодо службових питань. Винятки дозволені лише для тих посадовців, до обов'язків яких належить безпосереднє використання цього месенджера.

У міськраді пояснюють, що мета такого рішення – зменшення ризиків кіберінцидентів та забезпечення конфіденційності інформації, яка обробляється в інформаційно-комунікаційних системах міської ради.

Як уточнила ZAXID.NET прессекретарка Хмельницького міського голови Ольга Саліпа, інформаційні канали міськради та Олександра Симчишина будуть продовжувати функціонувати у Telegram.

«Дійсно, заборона є. Обмеження стосуються всіх зазначених категорій, окрім тих посадових осіб, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків. Оскільки наразі багато людей користуються Telegram, канали місцевих органів самоврядування будуть продовжувати функціонувати у ньому. Водночас зауважу, що є альтернативні соцмережі, де публікується інформація про роботу Хмельницької міськради – це Facebook, Viber, Instagram, а з 1 листопада ще й буде WhatsApp», – зазначила Ольга Саліпа.

Нагадаємо, 19 вересня під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки військовим, держслужбовцям та працівникам критичної інфраструктури заборонили встановлювати та використовувати Telegram на службових пристроях.