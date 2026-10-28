У Хмельницькому стартував опалювальний сезон
Якщо опалення не буде понад дві доби, хмельничан просять звертатися до міських служб
У середу, 28 жовтня, у Хмельницькому стартував опалювальний сезон. Тепло поступово подаватимуть до житлових будинків. Про це йдеться у розпорядженні міського голови Олександра Симчишина від 27 жовтня.
Як зазначено в документі, рішення ухвалили через різке зниження температури повітря та тенденцію до подальшого похолодання.
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«Будемо вмикати поетапно, але оперативно. У випадку проблем із подачею теплоносія у ваших домівках понад дві доби від початку, звертайтесь на оперативні служби міської ради 1580, КП
“Хмельницьктеплокомуненерго”, управляючих компаній», – написав Олександр Симчишин у телеграмі.
Нагадаємо, з 15 жовтня тепло в місті почали подавати до дитячих садків та медичних закладів.