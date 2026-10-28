У п’ятницю, 30 жовтня, у Рівному та Квасилові розпочнуть опалювальний сезон. Насамперед тепло подаватимуть до медичних та освітніх закладів, а також поступово – до житлових будинків. Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Рівного Віктор Шакирзян.

«Підписав розпорядження про початок опалювального сезону в Рівному та Квасилові для всіх категорій споживачів. Тепло почнуть подавати з п’ятниці, 30 жовтня. Першочергово теплоносій подаватимуть у медичні й освітні заклади. Відучора опалення вже отримують міський пологовий будинок та дитяча міська лікарня», – зазначив Віктор Шакирзян.

Водночас опалення вмикатимуть лише для тих споживачів, які мають паспорти та акти готовності об’єктів до опалювального періоду.

Нагадаємо, в Україні опалювальний сезон традиційно розпочинають, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль становить +8 °C або нижче.

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