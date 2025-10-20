Цьогоріч осінні канікули у школах Хмельницького розпочнуться 27 жовтня і триватимуть до 2 листопада. Однак цей графік можуть коригувати, залежно від безпекової та епідеміологічної ситуації. Про це повідомила ZAXID.NET начальниця відділу загальної середньої освіти Департаменту освіти та науки Ірина Петричко.

За її інформацією, осінні канікули заплановані з 27 жовтня до 2 листопада, зимові – з 22 грудня до 4 січня.

Першими цьогоріч на осінні канікули пішли учні ліцею «Гармонія» та навчально-виховного комплексу «Мої обрії». Через ріст захворюваності дітей відправили на відпочинок з 6 до 12 жовтня. Водночас, згідно з даними департаменту освіти та науки Хмельницької ОДА, у деяких навчальних закладах області осінні канікули розпочнуться лише 17 листопада.

Додамо, що цьогоріч Уряд затвердив терміни навчального року у закладах загальної середньої освіти. Освітній процес триватиме до 30 червня 2026 року. Це гранична дата завершення навчального року, проте фактичну дату завершення занять і початку канікул визначатиме кожна педагогічна рада окремо.