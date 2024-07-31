Розслідування щодо Олени Вавринчук тривало з 2019 року

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок лікарці Олені Вавринчук, яку підозрювали у незаконній спробі продати новонароджене немовля бездітній пацієнтці. Обвинувачену виправдали через відсутність у її діях складу кримінального правопорушення.

Як йдеться у вироку суду від 23 липня, подія сталася у серпні 2019 року. За даними слідства, заступниця головного лікаря з медичної частини Хмельницького міського перинатального центру Олена Вавринчук, яка за сумісництвом працювала у репродуктивній клініці, познайомилася з жінкою на п’ятому місяці вагітності, яка не бажала виховувати свою дитину й стверджувала, що після родів хоче передати її на виховання іншій сім’ї. Тоді, стверджують слідчі, обвинувачена познайомила пацієнтку з місцевою жителькою, яка попри безпліддя хотіла стати матір’ю. Остання оплатила породіллі обстеження у приватній клініці, готель у центрі міста на півтори місяці, а також покрила витрати на пологи, оскільки мала намір забрати немовля.

За версією слідства, у день пологів жінку госпіталізували в міський перинатальний центр, де вона представилася іменем знайомої, якій планувала віддати дитину. Олена Вавринчук дала усну вказівку акушерці, яка не була обізнана у злочинному плані, записати анкетні дані породіллі до історії вагітності та пологів без перевірки документів. Жінка народила дівчинку, але передача дитини не відбулася, оскільки співучасників викрили правоохоронці.

Як пізніше з’ясувалося, поліцейські дізналися про ймовірний злочин від бабусі дитини, яка заявила, що під час телефонної розмови дізналася, що її донька народила дівчинку, яку має намір продати іншій жінці за 10 тис. грн. Жінка, яка планувала купити дитину, під час досудового розслідування розповіла, що за зміну прізвища в медичних документах і подальший супровід вагітності Олена Вавринчук вимагала та отримала від неї 2300 доларів.

Водночас обвинувачена свою причетність до злочину заперечила. За її словами, у серпні 2019 року до неї зателефонувала колишня пацієнтка, яка попросила оглянути вагітну родичку. Після обстеження жінка запитала в лікарки, чи зможе вона прийняти пологи, на що та погодилась. Тоді колишня пацієнтка нібито виявила бажання бути присутньої на родах як партнерка. Олена Вавринчук також зазначила, що акушерка оформляла необхідну документацію зі слів пацієнтки, яка була на пологах і самостійно підписувалась у документах.

Суддя Олександр Піндрак визнав Олену Вавринчук невинною у торгівлі людьми та виправдав через відсутність у її діях складу кримінального правопорушення. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що Олена Вавринчук – акушерка-гінекологиня вищої атестаційної категорії. З 2011 року є власницею Репродуктивної клініки Олени Вавринчук, що спеціалізується у галузі штучного запліднення за допомогою сучасних технологій.