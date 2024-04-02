У Хмельницькому перейменують вулицю Гарнізонну

У Хмельницькому вулицю Гарнізонну перейменують на честь загиблого військовослужбовця Володимира Дудченка. Відповідний проект рішення опублікували 2 квітня на сторінці Хмельницької міської ради.

Вулицю Гарнізонну, що розташована у мікрорайоні Ракове, хочуть перейменувати на честь 38-річного головного сержанта Володимира Дудченка, який загинув 22 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання у селищі Ямпіль на Донеччині. Захисник ніс важкопораненого командира групи до місця евакуації й натрапив на міну – від отриманих травм він помер на місці. Військовослужбовця поховали на Алеї слави кладовища у Раковому.

Додамо, що за даними проекту «Декомунізація» на Хмельниччині все ще є 83 вулиці, які названі на честь людей, місць або історичних подій, що повʼязані з Росією або ж СРСР.