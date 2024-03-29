У Луцьку вулицю Крилова перейменують на честь Миколи Мялковського

У понеділок, 1 квітня, вулицю Крилова в Луцьку перейменують на честь загиблого військовослужбовця Миколи Мялковського. Відповідне розпорядження 27 березня опублікували на сторінці Луцької міської ради.

«Перейменувати вулицю Крилова на вулицю Мялковського Миколи у місті Луцьку Волинської області без зміни нумерації (упорядкування) об’єктів нерухомого майна з 1 квітня 2024», – йдеться в документі.

Микола Мялковський – лучанин, який у перший день повномасштабного вторгнення покинув роботу у муніципалітеті польського Любліна й повернувся в Україну, аби приєднатися до лав ЗСУ. 28-річний молодший сержант загинув 4 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку.

Додамо, що вулиця Крилова розташована у центральній частині міста та поєднує вулицю Богдана Хмельницького з пішохідною вулицею Лесі Українки.