У Луцьку перейменували 15 вулиць, які були названі на честь російських діячів. Тепер вони названі на честь видатних українських історичних діячів, учасників ОУН-УПА, священнослужителів та діячів культури.

Як повідомила прес-служба Луцької міської ради, рішення депутати прийняли у середу, 31 січня, під час сесії міськради. Перейменували такі вулиці:

Вороніхіна – на Княгині Ольги;

Даньшина – на Володимира Івасюка;

Єршова – на Назарія Яремчука;

Маковського – на Анатолія Козяра;

Павлова – на Михайла Крата;

Сєченова – на Митрополита Сікорського;

частину вулиці Сєченова, яка залишилась після перейменування, – на провулок Івана Богуна;

Скрябіна – на Ігоря Стравінського;

Софії Ковалевської – на Олени Пчілки;

Тургенєва – на Солов’їну;

Щусева – на Любомира Гузара;

Захарова – на Князя Романа;

Ландау – на Дениса Костюка;

Левітана – на Степана Ленкавського;

Гризодубової – на Василини Демчинської.

Крім того, обранці громади своїм рішенням змінили назву вулиці Пилипа Орлика у місті Луцьку на гетьмана Пилипа Орлика.

У селах Луцької громади вулиці теж отримали нові назви. Зокрема, у селі Прилуцьке вулицю Гордіюк перейменували на Захисників України, вулицю Єршова – на вулицю Назарія Яремчука. У селі Милуші вулиця Тарасова називатиметься Центральна, а у селі Забороль нова вулиця отримала назву Цегельна.

Нові назви вулиць у Луцьку будуть запроваджені з 1 березня цього року.