У Луцьку перейменували 15 вулиць з російськими назвами
У місті з'явились вулиці на честь Назарія Яремчука, Володимира Івасюка та Любомира Гузара
У Луцьку перейменували 15 вулиць, які були названі на честь російських діячів. Тепер вони названі на честь видатних українських історичних діячів, учасників ОУН-УПА, священнослужителів та діячів культури.
Як повідомила прес-служба Луцької міської ради, рішення депутати прийняли у середу, 31 січня, під час сесії міськради. Перейменували такі вулиці:
- Вороніхіна – на Княгині Ольги;
- Даньшина – на Володимира Івасюка;
- Єршова – на Назарія Яремчука;
- Маковського – на Анатолія Козяра;
- Павлова – на Михайла Крата;
- Сєченова – на Митрополита Сікорського;
- частину вулиці Сєченова, яка залишилась після перейменування, – на провулок Івана Богуна;
- Скрябіна – на Ігоря Стравінського;
- Софії Ковалевської – на Олени Пчілки;
- Тургенєва – на Солов’їну;
- Щусева – на Любомира Гузара;
- Захарова – на Князя Романа;
- Ландау – на Дениса Костюка;
- Левітана – на Степана Ленкавського;
- Гризодубової – на Василини Демчинської.
Крім того, обранці громади своїм рішенням змінили назву вулиці Пилипа Орлика у місті Луцьку на гетьмана Пилипа Орлика.
У селах Луцької громади вулиці теж отримали нові назви. Зокрема, у селі Прилуцьке вулицю Гордіюк перейменували на Захисників України, вулицю Єршова – на вулицю Назарія Яремчука. У селі Милуші вулиця Тарасова називатиметься Центральна, а у селі Забороль нова вулиця отримала назву Цегельна.
Нові назви вулиць у Луцьку будуть запроваджені з 1 березня цього року.