Львівщина стала першою областю в Україні, де повністю позбулися радянських пам'ятників
Новини Львова від ZAXID.NET за 30 січня
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У вівторок, 30 січня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Недуга розгулялася. За тиждень, що минув, у Львівській громаді різко зросла кількість хворих на грип та ГРВІ. Захворювання медики зафіксували приблизно у семи тисяч людей.
- Позбулись символів комунізму. Львівщина першою в Україні повністю демонтувала радянські пам’ятники.
- На місці будівництва заклали капсулу. У Львові зводять сучасну протезну майстерню, яка буде частиною центру «Незламні».
- Унікальне кардіовтручання. У лікарні св. Пантелеймона операцію на серці вперше зробили із застосуванням робота Da Vinci.
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