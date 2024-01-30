У вівторок, 30 січня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Недуга розгулялася. За тиждень, що минув, у Львівській громаді різко зросла кількість хворих на грип та ГРВІ. Захворювання медики зафіксували приблизно у семи тисяч людей.

Позбулись символів комунізму. Львівщина першою в Україні повністю демонтувала радянські пам’ятники.

На місці будівництва заклали капсулу. У Львові зводять сучасну протезну майстерню, яка буде частиною центру «Незламні».

Унікальне кардіовтручання. У лікарні св. Пантелеймона операцію на серці вперше зробили із застосуванням робота Da Vinci.

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