У непримітному зовні будинку виявили багато оздоблену стелю, стіни і коридори

Реставраційна майстерня Karp Restorer дослідила будинок на вул. Джохара Дудаєва, 14 у центрі Львова. Під монотонною побілкою стелі і стін фахівці виявили поліхромні розписи. Будівля датується XIX століттям.

«Хоча фасад камʼяниці може здатися непримітним, протягом століття очевидно зазнав вторинних реконструкцій, проте при проведенні досліджень внутрішніх просторів ми були приємно здивовані, адже будівля зберегла неочікувано багате живописне декорування стін і стель помешкань та сходової клітки», – зазначили на сторінці Karp Restorer.

У цьому будинку перед Другою світовою війною працювала народна друкарня Шийковського та редакції газет «Відомості театральні» та «Життя театральне». В радянські часи тут був кондитерський цех.

Нагадаємо, у сусідньому будинку №17 на вул. Дудаєва також виявили багаті розписи актового залу колишнього Польського педагогічного товариства. А Karp Restorer нещодавно дослідили приміщення будинку колишнього товариства «Дністер» і виявили там також раніше невідомі розписи.