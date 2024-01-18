На стінах під численними набілами виявили сецесійні квіти

Фахівці реставраційного бюро Karp Restorer дослідили у Львові інтер’єр сецесійної будівлі, що раніше належала страховому товариству «Дністер», і виявили там нові розписи. Дослідження провели вже цього 2024 року, за ініціативи Львівського бюро євроінтеграції у частині приміщення зі сторони вулиці Підвальної, 7, яка колись використовувалася як житловий комплекс для української інтелігенції.

«Результати досліджень підтвердили наявність історичних розписів на стелях та стінах, які відрізняються від попередніх відкриттів. Це надзвичайно цікаво і підкреслює необхідність комплексного дослідження та відновлення будівлі. Кожна деталь має велике значення, а в поєднанні вони створюють цілісне, правдиве та ретельно продумане стилістичне оформлення інтер’єрів цієї історичної споруди», – написали 18 січня на сторінці реставраційного бюро.

Фахівці Karp Restorer додали, що в інтерʼєрі памʼятки досі є численні живописні декорації, заховані під багатошаровими пізнішими побілками та потребують комплексного науково-реставраційного дослідження. Нині внутрішні простори цієї будівлі не відображають правдивого задуму авторів.

Засновник бюро Василь Карпів уточнив ZAXID.NET, що зараз ці приміщення не використовуються, там планується офіс Львівського бюро євроінтеграції. Відповідно до висновків реставраторів будуть плануватися подальші консерваційно-реставраційні кроки для збереження цінних історичних оздоблень.

До слова, Karp Restorer 2019 року обстежив сходову клітку поліклініки, яка працює у цьому ж приміщенні з боку вулиці Руської, 20. Команда виявила орнаментальні розписи у гуцульському стилі на стелі, фрагменти декору у вигляді кахель та різноманітну поліхромію, якою додатково прикрашали скульптурні деталі стін.

Розписи в коридорі поліклініки на другому поверсі

Стіни поліклініки на вул. Руській

Нагадаємо, фасад будівлі колишнього страхового товариства «Дністер» відновили у 2021-2022 роках. Риштування з вул. Підвальної зняли у кінці 2021 року, повністю фасад відкрили на День Незалежності України 2022 року.

Споруду збудували на початку XX ст. найкращі українські майстри Львова. Над його проектуванням і оздобленням працювали бюро Івана Левинського, Олександр Лушпинський, Тадей Обмінський, Альфред Захаревич, коваль Михайло Стефанівський. Європейський модерн (сецесію) доповнюють національні українські мотиви, тому цей стиль часто називають гуцульською сецесією. Зверху на фасаді є герби Львова (лев) і Києва (архангел Михаїл), що символізує об’єднання України, Акт Злуки.