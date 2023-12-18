У будинку на вул. Стецька збережені автентичні сторічні елементи

Александер Фредро – польський військовий, драматург і дід митрополита Андрея Шептицького. Він жив на Галичині, останні 30 років – у Львові. На жаль, до наших днів його львівський маєток, на відміну від вишнянського, не зберігся. На його місці та довколишнього парку зараз маленькі вулички – Саксаганського, Стецька та Білозора та власне Фредра. Львівські реставратори нещодавно дослідили один із будинків, що постали на цьому місці, і розповіли про його принади. Століття тому там функціонував керамічний завод та фабрика пічок.

Маєток Фредрів у Львові збудували у 1840 році, його оточував великий сад. Александер Фредро там прожив останні 30 років свого життя. На початку XX ст. нащадки графа продали ділянку під парцеляцію, а будинок розібрали.

Фасад будинку Фредрів у центрі Львова (Фотографії старого Львова)

Тому нинішні вулиці Ярослава Стецька та Ігоря Білозора (колишня Герцена) існують трохи більше 100 років. Їх заклали саме на місці колишньої садиби і саду Александра Фредра, і їхня забудова відповідає моді початку XX ст. Це архітектура у стилі історизму, конструктивізму, сецесії та ар деко.

Будинки №11 та №13 на вул. Стецька спорудив в 1925-1929 роках архітектор Євген Червінський у стилі ар деко.

Чотириповерховий будинок на вул. Стецька, 11 (Фото М. Жарких)

Засновник реставраційного бюро Karp Restorer Василь Карпів повідомив, що їм вдалося комплексно дослідити помешкання у цій будівлі.

«Будівля в стилі ар деко має оригінальне планування внутрішніх просторів та до нашого часу зберегла безліч автентичних складових – металеве оздоблення сходової клітки та віконних решіток, світлові ліхтарі, що освітлюють атріум та вестибюль, декоративну ліпнину в стилі неокласицизму на стелях та поліхромні орнаментальні декорації на стінах», – повідомили в Karp Restorer.

Реставратори зазначили, що у будинку на поч. ХХ ст. працювала одна з провідних фірм з виробництва цегли, кахлів та посуду – L&C Hardtmuth Tow. Akc. we Wiedniu Filja we Lwowe. Це філія всесвітньо відомої фабрики з виготовлення олівців Koh-i-Noor. Керамічний заклад працював у будинку №11 до Другої світової. Всередині будинку виявили різноманіття авторської плитки та пічок фабрики L&C Hardtmuth.