Костел святої Варвари відвідували багато відомих культурних діячів

Костел Святої Варвари у Бердичеві відомий своїми зірковими відвідувачами. У ньому грав на органі композитор Фридерик Шопен, там хрестили письменника Джозефа Конрада, а також брав шлюб Оноре де Бальзак. Будівля пережила різні перипетії історії, була складом, спортзалом, зараз їй повернули первісну релігійну функцію.

Костел збудували у 1782 році на замовлення дочки князя Радзивілла Варвари і назвали на її честь. Перший храм був дерев’яним. На початку XIX століття його розібрали, після цього тут спорудили мурований бароковий собор.

Інтер'єр костелу (фото ZAXID.NET)

Коли в 1824-1825 роках у місті перебував при дворі князів Радзивиллів польський музикант Фридерик Шопен, він грав у костелі. А ще тут у 1858 році охрестили англійського письменника польського походження Юзефа Коженьовського, який писав під псевдонімом Джозеф Конрад.

А у 1850 році у цьому костелі брав шлюб французький письменник Оноре де Бальзак. У Бердичеві він побрався з графинею Евеліною Ганською із Верхівні. Їхній роман у листах тривав 10 років.

Евеліна Ганська та Оноре де Бальзак

А все почалося з того, що відомий на той час письменник у 1832 році отримав відгук на свій роман «Тридцятирічна жінка». Лист надійшов з Одеси і був анонімно підписаний «Іноземка». Цією загадковою читачкою була 31-річна поміщиця, власниця маєтку у Верхівні Евеліна Ганська.

Вони почали переписуватися, перша їхня зустріч наживо відбулася у Швейцарії. Евеліна Ганська була освічена, гарно вихована, вродлива та багата, однак заміжня, та це не завадило французу у неї закохатися. Навіть після смерті чоловіка Евеліни пара одружилася не відразу.

Вони зустрічалися у різних країнах, двічі Бальзак приїжджав на Житомирщину: у 1847-1848 і 1849-1850 роках жив у Верхівні, відвідував Бердичів та Київ. Йому дуже сподобалася Україна.

Оноре та Евеліна одружилися у березні 1850 року, за кілька місяців до смерті письменника. Шлюб вони брали у костелі святої Варвари у Бердичеві. Після одруження француза і підданої Російської імперії Бальзак сказав своїй дружині: «Ура! Я зробив те, чого не зміг Бонапарт! У твоїй особі я підкорив Росію».

Про їхнє одруження зараз нагадує меморіальна дошка на фасаді костелу Святої Варвари. А навпроти стоїть бюст Оноре де Бальзака і торговий центр, названий на його честь.

Пам'ятна таблиця на фасаді костелу (фото ZAXID.NET)

У радянську добу костел не функціонував як сакральна споруда. Приміщення використовували як склад і спортивну школу. У цей час будівлю дуже понищили: замурували головний вхід, двері пробили у вівтарній частині, зруйнували орган відомої львівської фірми Слівінського, хори, будівлю розділили на два поверхи.

Зараз це римо-католицький парафіяльний храм на вул. Європейській, 25. З 1969 до 2006 року його парохами були брати Міцкевичі, які походили з роду польського поета.

За матеріалами Вікіпедії, Мій Бердичів

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