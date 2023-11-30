Палац у Білокриниці є пам’яткою місцевого значення

Село Білокриниця розташоване у передмісті Кременця на півночі Тернопільщини. Вперше згадане у грамоті князя Свидригайла за 1438 рік. У Білокриниці раніше був замок, який багато разів знищували вороги і пожежі, згодом на його місці постав палац з розкішним дендропарком. У наш час там навчаються учні коледжу.

Село Білокриниця належало до володінь князів Збаразьких, у XVI ст. вони збудували тут замок. У фортеці формували загони шляхти, які готувалися до походу на Москву під проводом королевича Речі Посполитої Владислава. Він особисто завітав у Білокриницю 1617 року.

Руїни замку у Білокриниці (рисунок Антонія Ланге зі сайту Landmarks)

Білокриниця переходила у власність князів Вишневецьких, згодом – Радзивіллів. 1705 року в село навідався гетьман Іван Мазепа, він став хрещеним батьком Урсули-Францішки Вишневецької.

На початку XIX ст. Радзивілли продали Білокриницю шляхтичеві Олександру Колонна-Чосновському, який у 1840-х роках звів на замкових руїнах палац у стилі англійської готики.

Палац у Білокриниці та руїни старого замку (малюнок Наполеона Орди)

Земляні укріплення, що залишились від попереднього замку (фото ZAXID.NET)

1892 року в палаці почала діяти рільнича школа, зараз це лісотехнічний коледж. Навчальний заклад займає весь палац, а також опікується дендропарком площею у 16 га. Там прокладені прогулянкові алеї, насаджені екзотичні дерева – загалом 450 видів.

Інтер’єри палацу мало збереглися. На готичний стиль палацу вказують зубчасті вежі, гострі склепіння та в’їзна брама.

За матеріалами сайту «Тернопільщина», Вікіпедії

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