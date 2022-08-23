Реставрацію будинку колишнього страхового товариства «Дністер» на вул. Руській, 20, яку розпочали у 2020 році, майже завершено. Риштування з третьої, останньої, частини фасаду вже зняли, а реставратори продовжать ще роботи на нижніх партіях фасаду. Майстри повернули фасаду первісну колористику, замінили частину карнизу і пошкоджену кераміку, відновили покрівлю. До того металеві елементи будівлі допомогло реставрувати Німецьке товариством міжнародного співробітництва GIZ. Будинок у стилі гуцульської сецесії у 1905-1906 роках збудувало бюро Івана Левинського.

Фото Романа Каймана