З 1 серпня вулицю Пушкіна перейменують на Святовасилівську

У Луцьку перейменували вісім вулиць, названих на честь росіян. Зокрема, депутати врешті перейменували вулицю Пушкіна у центрі міста – з 1 серпня вона матиме назву Святовасилівська, оскільки на ній колись був зведений Святовасилівський монастир.

Як повідомила прес-служба Луцької міськради, рішення прийняли депутати під час сесії у середу, 28 червня. Шість вулиць перейменують з 1 серпня:

вулиця Грибоєдова => вулиця Звитяжна;

вулиця Ізмайлова => вулиця Василя Барвінського;

вулиця Пушкіна => вулиця Святовасилівська;

вулиця Рилєєва => вулиця Олександра Байдукова;

вулиця Струтинської => вулиця Волошкова;

вулиця Хакімова => вулиця Дольна;

З 1 жовтня нові назви офіційно отримають ще дві вулиці:

вулиця Лєскова => вулиця Садибна;

частина вулиці Станіславського => вулиця Ярослава Мудрого

Крім того, частину вулиці Станіславського, яка залишилась після перейменування, об'єднають з вулицею Гостинною.

Цього ж дня депутати затвердили назву нового скверу, який розташований на перетині вулиць Лесі Українки та Сенаторки Левчанівської, біля галереї мистецтв. Сквер назвали на честь відомого луцького художника Миколи Кумановського.

Нагадаємо, у січні цього року Луцька міськрада перейменувала 17 вулиць, названих на честь російських діячів.