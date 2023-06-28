Луцька міськрада перейменувала вісім вулиць з російськими назвами
За майже півтора роки після початку повномасштабної війни депутати врешті перейменували вулицю Пушкіна
У Луцьку перейменували вісім вулиць, названих на честь росіян. Зокрема, депутати врешті перейменували вулицю Пушкіна у центрі міста – з 1 серпня вона матиме назву Святовасилівська, оскільки на ній колись був зведений Святовасилівський монастир.
Як повідомила прес-служба Луцької міськради, рішення прийняли депутати під час сесії у середу, 28 червня. Шість вулиць перейменують з 1 серпня:
- вулиця Грибоєдова => вулиця Звитяжна;
- вулиця Ізмайлова => вулиця Василя Барвінського;
- вулиця Пушкіна => вулиця Святовасилівська;
- вулиця Рилєєва => вулиця Олександра Байдукова;
- вулиця Струтинської => вулиця Волошкова;
- вулиця Хакімова => вулиця Дольна;
З 1 жовтня нові назви офіційно отримають ще дві вулиці:
- вулиця Лєскова => вулиця Садибна;
- частина вулиці Станіславського => вулиця Ярослава Мудрого
Крім того, частину вулиці Станіславського, яка залишилась після перейменування, об'єднають з вулицею Гостинною.
Цього ж дня депутати затвердили назву нового скверу, який розташований на перетині вулиць Лесі Українки та Сенаторки Левчанівської, біля галереї мистецтв. Сквер назвали на честь відомого луцького художника Миколи Кумановського.
Нагадаємо, у січні цього року Луцька міськрада перейменувала 17 вулиць, названих на честь російських діячів.