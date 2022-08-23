Бронзову зірку зрізають частинами. Роботи планують завершити до кінця дня

На луцькому меморіалі розпочали демонтаж 300-кілограмового ордена Побєди у формі п'ятикутної радянської зірки, що встановлена на обеліску. Барельєф зрізають частинами. Чи встановлюватимуть новий символ замість неї, наразі невідомо.

Як повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк у коментарі «Суспільному», зірку зрізають болгаркою. Спершу майстри намагалися спиляти її повністю, але згодом вирішили демонтовувати радянську символіку частинами.

Зірка важить близько 300 кг і розміщена на висоті 36 метрів. А загалом обеліск, на якому вона була встановлена, має 40-метрову висоту. Демонтажем радянської символіки займаються працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Завершити роботу планують до кінця дня.

Раніше на меморіалі вічної слави у Луцьку вже демонтували барельєфи у вигляді радянської зірки. Згодом також зняли символ 1941, що в радянській історіографії позначав дату початку так званої великої вітчизняної війни. Натомість до 1 травня його замінять на 1939 – рік початку Другої світової війни.

Меморіал вічної слави відкрили в 1976 році на честь загиблих солдат у Другій світовій війні. Згодом на меморіалі відкрили також пам'ятники ліквідаторам аварії на ЧАЕС, жертвам депортацій, та загиблим в війні з Росією.