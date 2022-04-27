Після демонтажу обіцяють в найкоротший термін відновити благоустрій території

У Луцьку розпочали демонтаж радянської символіки на меморіалі Вічної Слави, що на проспекті Василя Мойсея. Демонтують також символ 1941, що в радянській історіографії позначав дату початку так званої великої вітчизняної війни. Натомість до 1 травня його замінять на 1939 – рік початку Другої світової війни.

Про демонтаж радянської символіки повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук зранку в середу, 27 квітня. «Розпочали демонтаж радянської та україноненависницької символіки на меморіалі Вічної Слави.

Після демонтажних робіт весь благоустрій буде відновлено в найкоротші терміни. Монтаж цифр 1939 замість 1941 підрядник зобов‘язався зробити до 1 травня», – зазначив він.

Додамо, що демонтаж радянської символіки з луцького меморіалу ініціювали луцькі активісти вже тривалий час, від початку повномасштабної війни в Україні. Також вимагали замінити цифру 1941, яка символізує початок війни за радянською ідеологією, на 1939.

У коментарях в Facebook мер зазначав, що рішення про демонтаж вимагало дозволу Мінкульту. Крім того, спеціалісти вивчали, як з найменшими збитками демонтувати із гранітних плит барельєфи у вигляді радянських зірок із забраженням серпа і молота.

Зазначимо, що наразі у багатьох містах України активно триває процес декомунізації. Зокрема, зносять пам'ятники з радянською технікою чи російськими діячами, а також перейменовують вулиці.

У Луцьку цей процес не такий активний. На сесії 27 квітня депутати вирішили перейменувати лише п'ять вулиць: вулицю Федорова перейменують на вулицю Героїв-Добровольців, вулицю Ярощука – на вулицю Тимошенка, вулицю Боженка – на Магістральну, вулицю Нікішева – на Михайла Вербицького, вулицю Говорова – на Павла Чубинського. Рішення набере чинності з 1 жовтня.