Рівненський півзавод перейменував пиво «Жигулівське», відтепер воно матиме назву «Віденське». За словами директора пивзаводу, це і є перша історична назва його виду пива, яке в 30-х роках перейменувала радянська влада. Назву обирали за підсумками інтернет-голосування, яке стартувало в середині березня.

Про конкурс на нову назву для пива повідомляв 17 березня директор Рівненського пивзаводу Мар'ян Года. Голосування тривало на інтернет-сторінці видання «7 днів», у ньому взяли участь близько 16 тис. користувачів. З-поміж популярних варіантів, які пропонували користувачі, були також «українське», «козацьке», «рідне українське» та подібні, трохи менше – «байрактар», «100% бандерівське», «бандерівське смузі».

За підсумками конкуресної комісії, перемогла назва «Віденське». Мар'ян Года зазначає, що це і є початкова назва цього виду пива. «Вирішили відродити історичну справедливість. Саме таку назву мало пиво, рецепт якого належить австрійському пивовару Альфреду фон Вакано. Проте в тридцятих роках минулого століття більшовики вирішили змінити його назву і надати йому історію пролетарського походження. Так воно стало «Жигулівським». На думку конкурсної комісії, нам не варто уподібнюватися оркам, тому вирішили повернути «Жигулівському» його історичну назву – "Віденське"», – зазначив у коментарі журналістам директор пивзаводу.