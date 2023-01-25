Луцька міськрада перейменувала 17 вулиць, названих на честь російських діячів. Деякі з них отримали нейтральні назви, як-от, Гетьманська чи Надставкова, але більшість перейменували на честь видатних українців. Серед них конструктор Ігор Сікорський, художниця Марія Примаченко та режисер Лесь Танюк. Також деякі вулиці назвали на честь відомих волинян: наприклад, поета Костя Шишка та художника Олександра Валенти.

Рішення ухвалили у середу, 25 січня, під час засідання сесії Луцької міської ради. Зокрема, будуть перейменовані такі вулиці:

вулиця Добролюбова => Надставкова;

вулиця Смєлякова => Гетьманська;

частина вулиці Нікішева => Леся Танюка;

вулиця Петрова => Ігоря Сікорського;

вулиця Грекова => Анатолія Пашкевича;

вулиця Вахтангова => Мирослава Скорика;

вулиця Гончарова => Костя Шишка;

частково вулиця Можайського => провулок Авіаторів;

вулиця Смирнова => Володимира Антоновича;

вулиця Стрельникова => Платона Майбороди;

вулиця Кольцова => Павла Скоропадського;

вулиця Короленка => Олександра Валенти;

вулиця Курчатова => Анатолія Дублянського;

вулиця Лобачевського => Юзефа Лободовського;

вулиця Менделєєва => Надії Горлицької;

вулиця Шишкіна => Марії Примаченко;

частина вулиці Балакирева => провулок Кулішівка.

Декілька вулиць буде об'єднано, а саме: вулицю Єрмолової об'єднають з вулицею Саксаганського та назвуть об'єднану вулицю вулицею Саксаганського, частину вулиці Балакирева поєднають з частиною вулиці Говорова та частково з вулицею Нікішева. Об'єднана вулиця матиме назву Пантелеймона Куліша. Також частково буде поєднано вулицю Станіславського з вулицею Гостинна, а назвуть її вулицею Гостинною.

Що стосується перейменування вулиці Пушкіна на вулицю Вальдемара Пясецького, то відбудуться громадські слухання.

«Під час сьогоднішнього засідання депутати затвердили ще й назви скверів. Відтепер сквер на проспекті Волі (між будинками №5 та №7) матиме назву сквер Королеви Анни, а сквер на вулиці Ковельській отримав назву сквер Генерала Владислава Андерса», – повідомляють у міськраді.

Нові назви вулиць у Луцької міської територіальній громаді будуть запроваджені з 1 травня цього року.