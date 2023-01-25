Луцька міськрада перейменувала 17 вулиць з російськими назвами
У місті будуть вулиці на честь Леся Танюка, Ігоря Сікорського та Марії Примаченко
Луцька міськрада перейменувала 17 вулиць, названих на честь російських діячів. Деякі з них отримали нейтральні назви, як-от, Гетьманська чи Надставкова, але більшість перейменували на честь видатних українців. Серед них конструктор Ігор Сікорський, художниця Марія Примаченко та режисер Лесь Танюк. Також деякі вулиці назвали на честь відомих волинян: наприклад, поета Костя Шишка та художника Олександра Валенти.
Рішення ухвалили у середу, 25 січня, під час засідання сесії Луцької міської ради. Зокрема, будуть перейменовані такі вулиці:
- вулиця Добролюбова => Надставкова;
- вулиця Смєлякова => Гетьманська;
- частина вулиці Нікішева => Леся Танюка;
- вулиця Петрова => Ігоря Сікорського;
- вулиця Грекова => Анатолія Пашкевича;
- вулиця Вахтангова => Мирослава Скорика;
- вулиця Гончарова => Костя Шишка;
- частково вулиця Можайського => провулок Авіаторів;
- вулиця Смирнова => Володимира Антоновича;
- вулиця Стрельникова => Платона Майбороди;
- вулиця Кольцова => Павла Скоропадського;
- вулиця Короленка => Олександра Валенти;
- вулиця Курчатова => Анатолія Дублянського;
- вулиця Лобачевського => Юзефа Лободовського;
- вулиця Менделєєва => Надії Горлицької;
- вулиця Шишкіна => Марії Примаченко;
- частина вулиці Балакирева => провулок Кулішівка.
Декілька вулиць буде об'єднано, а саме: вулицю Єрмолової об'єднають з вулицею Саксаганського та назвуть об'єднану вулицю вулицею Саксаганського, частину вулиці Балакирева поєднають з частиною вулиці Говорова та частково з вулицею Нікішева. Об'єднана вулиця матиме назву Пантелеймона Куліша. Також частково буде поєднано вулицю Станіславського з вулицею Гостинна, а назвуть її вулицею Гостинною.
Що стосується перейменування вулиці Пушкіна на вулицю Вальдемара Пясецького, то відбудуться громадські слухання.
«Під час сьогоднішнього засідання депутати затвердили ще й назви скверів. Відтепер сквер на проспекті Волі (між будинками №5 та №7) матиме назву сквер Королеви Анни, а сквер на вулиці Ковельській отримав назву сквер Генерала Владислава Андерса», – повідомляють у міськраді.
Нові назви вулиць у Луцької міської територіальній громаді будуть запроваджені з 1 травня цього року.