Після перейменування міста Володимира було очевидно, що незабаром перейменують і район

Володимир-Волинський район перейменували на Володимирський. Рішення прийняли після того, як в грудні 2021 року відбулось перейменування райцентру Володимира-Волинського на Володимир. Це історична назва, якою послуговувались до приєднання до Російської імперії.

Про перейменування повідомив народний депутат України Ігор Гузь у понеділок, 18 липня. За його словами, за це рішення проголосували 327 нардепів.

«Сьогодні Верховна Рада підтримала перейменування Володимир-Волинського району вслід за поверненням історичної назви місту. 327 голосів «за»! Завершуємо історію з поверненням автентичної назви, імені, яке Володимир носив століттям, і яке загарбала свого часу Росія. Повертаємо історичну справедливість», – зазначив він.

Також він опублікував результати голосувань. Згідно з фотографією, рішення підтримали 211 депутатів «Слуги народу», 20 депутатів «Європейської солідарності», 15 від «Батьківщини», 15 від «Платформи за життя та майбутнє», 10 від «За майбутнє», 14 від «Голосу», 17 від групи «Довіра» та 13 від партії «Відновлення України». Також рішення підтримали 13 позафракційних нардепів.

Зазначимо, що в грудні 2021 року парламент перейменував місто Володимир-Волинський. Йому повернули історичну назву Володимир. Додаток «Волинський», згідно з інформацією істориків, з'явився лише наприкінці 18 століття, коли частину України приєднали до Російської імперії. Таким чином російська влада хотіла відрізнити місто від Володимира-на-Клязьмі.