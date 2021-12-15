Назву Володимир-Волинський більшість істориків вважали російською

Верховна Рада перейменувала місто Володимир-Волинський на Володимир. За це рішення проголосували 348 народних депутатів із 373 присутніх. Рішення парламенту стало остаточною крапкою в питанні про перейменування міста. До цього зміну назви підтримали самі мешканці на громадських слуханнях, міська та обласна ради.

Проект постанови про перейменування міста Володимир-Волинський розглядали на пленарному засіданні Верховної Ради у середу, 15 грудня. За це рішення проголосували 348 народних депутатів із 373. Відомо, що не було жодного голосу проти, лише п'ятеро нардепів утримались, а ще 20 просто не голосували.

У пояснювальній записці йдеться, що перейменування зумовлене поверненням місту історичної назви Володимир. «Волинським» Володимир став після приєднання частини України до Російської імперії в 1795 році. Таким чином російська влада хотіла відрізнити місто від Володимира-на-Клязьмі.

Зміну назви підтримали жителі на громадських слуханнях, які відбулись 9 вересня. Тоді з-поміж 141 учасників зборів за висловились 137 людей, лише четверо були проти. Згодом, 1 жовтня, аналогічне рішення підтримала міська рада Володимира. Вже 20 жовтня за перейменування проголосувала Волинська облрада, вона ж і звернулась до Верховної Ради.