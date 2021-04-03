Комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) Хмельницької територіальної громади ухвалила додаткові обмеження для протидії поширенню коронавірусу, розповів заступник міського голови Роман Примуш в коментарі «Суспільному» в суботу, 3 квітня.

За його словами, з понеділка, 5 квітня, на території Хмельницької міської територіальної громади буде заборонено:

проведення святкових заходів, майстер-класів в закладах громадського харчування та ресторанах;

приймання відвідувачів закладами культури і проведення культурних масових заходів (в тому числі в кінотеатрах та музеях), крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів;

діяльність суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання відвідувачів (в тому числі магазини, супермаркети, спортзали, сфера обслуговування) з розрахунку більше однієї особи на 10 кв. м загальної площі.

Також на території Хмельницької міської тергромади продовжать діяти ті обмеження, які були прийняті раніше, додав чиновник.

Щодо навчання у школах, то за інформацією департаменту освіти та науки Хмельницької міськради, учні 1-4 класів, як і раніше, відвідуватимуть школу, а учні 5-11 класів залишатимуться на дистанційному навчанні. Заклади позашкільної освіти та спортивні школи й надалі працюватимуть дистанційно, додають у міському департаменті освіти та науки.

Востанє карантин у Хмельницькому посилили 29 березня. З цього дня закладам громадського харчування заборонили працювати з 22:00 до 07:00, а також заборонили розважальним закладам, розташованим у торгово-розважальних центрах, приймати відвідувачів.