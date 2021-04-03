У Сумах від суботи, 3 квітня, посилили карантин через погіршення ситуації з коронавірусом. Обмеження діятимуть до 11 квітня, а якщо ситуація не покращиться, їх продовжать, повідомила прес-служба Сумської міської ради.

У період з 3 до 11 квітня в Сумах заборонено:

відвідувати парки, спортивні майданчики, прибережні смуги — аби уникнути скупчення людей у громадських місцях понад три особи;

відвідувати всі заклади освіти, крім садочків (передбачається робота чергових груп для дітей, у яких батьки працюють);

вихід із помешкань і перебування на територіях загального користування без масок, які повинні прикривати ніс і рот.

Державні установи та органи місцевого самоврядування повинні приймати громадян в онлайн-режимі. Підприємствам та організаціям треба, за можливості, перейти на дистанційну форму роботи. Супермаркетам можна працювати за умови, якщо працюють усі каси – для уникнення черг.

Нагадаємо, що Сумська область перебуває у «червоній» карантинній зоні.