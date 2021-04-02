Міський голова Львова Андрій Садовий закликав львів’ян підтримати медиків та залишатися вдома, а також не ігнорувати карантинні обмеження. Мер просить берегти себе та своїх рідних та не наражатися на небезпеку, адже ситуація з захворюваністю на коронавірус є невтішною.

«Перед вихідними хочу ще раз закликати всіх берегти себе та своїх близьких. Наші медики з останніх сил допомагають хворим. Ситуація справді критична. Я прошу почути людей, які сьогодні рятують наші життя. Ми готуємо нові ліжка, купуємо і налаштовуємо кисневі станції та концентратори. Але краще залишитись вдома і не наражати себе на небезпеку. Підтримайте медиків!», – написав Андрій Садовий у себе на сторінці у Facebook.

Також Андрій Садовий поширив відео з лікарні швидкої допомоги, у якому медики розповідають про свій робочий день у ковідному відділенні та про збільшення кількості хворих.

Нагадаємо, щоденно в Україні, та й у Львові зокрема, фіксують велику кількість нових хворих на коронавірус. За минулу добу в Україні виявили майже 20 тис. нових випадків коронавірусу, а МОЗ зафіксувало найбільшу в історії добову кількість викликів «швидкої».