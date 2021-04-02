У п’ятницю, 2 квітня, до Львова прибуде ще 190 кисневих концентраторів для лікування кисневозалежних пацієнтів. Ці апарати місто закупило у турецької компанії Elmaslar Imalat Tibbi Cihaz», повідомляє прес-служба ЛМР.

Це 10-літрові кисневі концентратори. Їх мерія закупила у турецької компанії «Elmaslar Imalat Tibbi Cihaz», яка виробляє медичне обладнання. Торік місто придбало у цієї компанії 200 концентраторів, а тепер — ще 190.

За словами, бізнес-омбудсмена Львівської міської ради Сергія Кіраля, різні постачальники пропонують різні кисневі концентратори. Середня вартість такого апарата на українському ринку становить 35−40 тис. грн. Місто закупило їх безпосередньо у турецького виробника за ціною 800 доларів (близько 22 тис грн). Завдяки цьому на закупівлі 390 кисневих концентраторів вдалося зекономити близько 7 млн грн з бюджету міста.

До слова, зараз у міських лікарнях Львова є 544 кисневих концентратори й облаштовано 751 кисневу точку.

У березні у львівських міських лікарнях від пневмоній померло 218 хворих, торік за такий же період – троє.

Нагадаємо, станом на ранок 2 квітня у Львові коронавірус лабораторно підтвердили у 734 львів’ян, а загалом у 1668 мешканців області.

У Львові ковідні ліжка у лікарнях вже заповнені на 67%, в області – майже 72%.