Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вводить у Запоріжжі жорсткі карантинні обмеження з 3 квітня. Про це повідомив мер Запоріжжя Володимир Буряк.

«Якщо не введемо локдаун ми зараз – через деякий час його введуть на рівні держави», – написав він у п’ятницю, 2 квітня.

Які обмеження діютимуть в Запоріжжі з суботи, 3 квітня:

кафе і ресторанам дозволено обслуговувати клієнтів з понеділка по п’ятницю з 6.00 до 20.00 з дотриманням усіх карантинних норм; в суботу і неділю можна працювати тільки на винос;

заборонені проведення масових культурних, релігійних, освітніх, спортивних, соціальних та інших заходів;

спортивні зали та фітнес-центри закриваються для відвідувачів;

забороняється приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які працюють у сфері торговельно-побутового обслуговування, крім суб’єктів господарювання, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60% яких призначено для торгівлі продуктами харчування, медикаментами, пальним, засобами гігієни, побутовою хімією тощо;

Наразі карантин у регіонах посилюють регіональні (міські, районні та обласні) комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС). У той же час право на встановлення загальнонаціональних обмежень має державна комісія з питань ТЕБ і НС.

Крім того, уряд затвердив показники для територіальних громад, за якими місцева влада зможе вводити додаткові карантинні обмеження. Раніше він передав їм право забороняти роботу громадського транспорту в регіонах, які перебувають у «червоній» карантинній зоні. Дотепер в Україні заборона таких перевезень.